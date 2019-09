'Positief begin voor Damrak'

Gepubliceerd op | Views: 2.887

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam zal woensdag waarschijnlijk met winst beginnen. Ook elders in Europa lijken de beurzen hoger te openen. Beleggers wachten vooral op de Europese Centrale Bank (ECB), die donderdag naar verwachting met nieuwe stimuleringsmaatregelen zal komen. Op het Damrak krijgt het aandeel Prosus woensdag een notering.

De referentiekoers van Prosus, de consumententechnologietak van de Zuid-Afrikaanse techreus Naspers, bedraagt 58,70 euro per aandeel. Prosus krijgt daarmee een beurswaarde van een kleine 94 miljard euro. Alleen Unilever en Shell zijn meer waard op Beursplein 5. Er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven bij de beursgang. Moederbedrijf Naspers is genoteerd in Johannesburg. Volgens De Telegraaf klagen beleggers over het beperkte stemrecht bij Prosus.

ArcelorMittal staat ook in het nieuws. Volgens persbureau Bloomberg onderzoekt het staalconcern de mogelijkheid om zijn bouwtak te verkopen. Het onderdeel, dat producten als dakplaten maakt, zou ongeveer 700 miljoen tot 800 miljoen euro kunnen opbrengen.

Carrefour

Het aandeel Shell zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van HSBC verlaagden hun aanbeveling voor het olie- en gasconcern naar houden. De Europese toeleveranciers van Apple zullen eveneens in de belangstelling staan. De Amerikaanse technologiegigant onthulde dinsdag tijdens zijn jaarlijkse productpresentatie drie nieuwe iPhones.

Aan het overnamefront meldde de Franse zakenzender BFM Business dat supermarktconcern Carrefour al enkele weken een bod onderzoekt op branchegenoot Casino. Sinds het begin van de zomer wikt en weegt Carrefour naar verluidt om heel de Casino-groep over te nemen, via een aandelenruil met een waarde van ruim 4 miljard euro.

Slot

De Europese beurzen sloten dinsdag licht hoger. De AEX-index klom 0,1 procent tot 568,54 punten en de MidKap steeg 0,4 procent tot 826,86 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt dikten tot 0,4 procent aan. Wall Street liet weinig beweging zien. De Dow-Jonesindex sloot 0,3 procent hoger op 26.909,43 punten. De brede S&P 500 steeg een fractie en schermenbeurs Nasdaq leverde iets in.

De euro was 1,1046 dollar waard, tegen 1,1047 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent duurder op 57,82 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 62,78 dollar per vat.