'Carrefour kijkt al weken naar bod op Casino'

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - Het Franse supermarktconcern Carrefour onderzoekt al enkele weken een bod op branchegenoot Casino Guichard-Perrachon. Dat meldt de Franse zakenzender BFM Business op basis van ingewijden.

Sinds het begin van de zomer wikt en weegt Carrefour naar verluidt om heel de Casino-groep over te nemen, via een aandelenruil met een waarde van ruim 4 miljard euro. Ook worden plannen bestudeerd om daarna activiteiten en winkels door te verkopen om goedkeuring te krijgen van de toezichthouders. Afgelopen weekend zouden topbestuurders van Carrefour met bankiers en advocaten hebben gesproken om de situatie te bespreken.

Een deal zou de grootste kruidenier van Frankrijk en een nieuwe marktleider in Brazilië opleveren. Casino, bekend van zijn gelauwerde keten Monoprix, zit al enige tijd in zwaar weer. Moederbedrijf Rallye, waarmee zakenman Jean-Charles Naouri de onderneming controleert, heeft miljardenschulden en zit sinds enige tijd in een vorm van surseance van betaling.

Carrefour heeft een marktwaarde van bijna 14 miljard euro en Casino is 4,8 miljard euro waard. Ter vergelijking: het Nederlands-Belgische supermarktconcern Ahold Delhaize heeft momenteel een marktwaarde van 26,3 miljard euro.