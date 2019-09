Gepubliceerd op | Views: 747

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers keren zich tegen het beperkte stemrecht bij beursnieuwkomer Prosus. Dat meldt De Telegraaf. Steen des aanstoots zijn de 1000 stemmen per aandeel die de Zuid-Afrikaanse grootaandeelhouders zichzelf toekennen, aldus de krant.

Rients Abma, directeur van Eumedion, dat institutionele beleggers vertegenwoordigt op gebied van corporate governance en duurzaamheid, is kritisch. Hij ergert zich aan de verschillende aandelen die Prosus op termijn gaat uitgeven. Gewone beleggers krijgen één stem per aandeel, maar de Zuid-Afrikaanse grootaandeelhouder op termijn duizend stemmen per aandeel. Die regel treedt in werking als Naspers minder dan de helft van aandelen overhoudt. Ook directeur Paul Koster van de Vereniging van Effectenbezitters is volgens De Telegraaf kritisch.

Van Prosus zal 27 procent woensdag naar de Amsterdamse beurs gaan. De rest blijft in bezit van Naspers dat in Johannesburg genoteerd is en "voorlopig geen plannen heeft meer aandelen te verkopen".