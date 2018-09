Wall Street sluit hoger

Gepubliceerd op | Views: 947

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag hoger gesloten. Andermaal stond de handelssessie in het teken van de spanningen tussen de Verenigde Staten en China, met de dreigementen van de Amerikaanse president Donald Trump over nieuwe miljardenheffingen die boven de markt hingen. Maar over onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Canada kwamen juist positievere berichten naar buiten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 25.971,06 punten. De bredere S&P 500 ging eveneens 0,4 procent omhoog tot 2887,89 punten. Schermenbeurs Nasdaq kreeg er 0,6 procent bij tot 7972,47 punten.

Trump dreigt met nieuwe heffingen op goederen uit China, bovenop de eerder aangekondigde tarieven. De vrees bestaat dat de oplopende handelsoorlog tussen beide economische grootmachten negatief uitpakt voor de wereldeconomie en het bedrijfsleven. De gesprekken tussen Canada en de VS over een nieuw handelsakkoord lopen nog. Afgelopen weekeinde waren de gesprekken opnieuw constructief, zei de Canadese minister van Internationale Handel Chrystia Freeland.

Tesla

Bij de bedrijven stond Tesla wederom in de belangstelling. Topman Elon Musk kondigde aan dat er minder verfkleuren zijn te kiezen voor Tesla's om zo het productieproces simpeler te maken. Zakenbank Nomura kwam met een afwaardering voor Tesla, vooral vanwege het vreemde gedrag van Musk de afgelopen tijd. Het aandeel verloor 2,1 procent.

Chipbedrijf Integrated Device Technology (IDT) beleefde een flinke koerssprong en steeg 10,6 procent. Het uit het Californische San Jose afkomstige IDT wordt voor bijna 7 miljard dollar in contanten overgenomen door het Japanse chipconcern Renesas.

Sonos

Speakermaker Sonos opende voor het eerst de boeken sinds de beursgang begin augustus. De getoonde cijfers vielen niet in goede aarde bij beleggers en het aandeel Sonos kelderde 22 procent.

Techreus Apple kreeg van analisten van UBS een hoger koersdoel op de vooravond van de presentatie van zijn nieuwe iPhones. Het aandeel steeg 2,5 procent.

Olie

De in New York genoteerde Nederlandse chipmaker NXP (min 4,4 procent) hield een investeerdersdag. Beleggers zagen hun zorgen of het bedrijf na de mislukte overname door Qualcomm alleen kan overleven niet weggenomen.

De euro was 1,1591 dollar waard tegen 1,1588 bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 2,8 procent tot 69,41 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent meer op 79,18 dollar per vat.