Unilever heeft plan B voor dividendbelasting

De bronbelasting op dividend is een belachelijke zaak. De winst is reeds belast, en van wat er over blijft wordt een gedeelte betaald aan de eigenaren, nl. de aandeelhouders. In Nederland wordt geen bronbelasting betaald door de aandeelhouders, omdat het vermogen wordt belast met een fictief rendement. In het buitenland moeten aandeelhouders wel belasting betalen over het in Nederland uitgekeerde dividend. Dat gaat dan dubbel op, tenzij er een belastingverdrag is. Dat is wel vaak het geval. Dan betaalt Nederland het gewoon terug. Ik geloof er helemaal niets van dat het dit jaar de schatkist ca. 2 miljard kost. In kw2 is er in totaal 9,4 miljard dividend uitgekeerd. Met 2 miljard "kosten" zou er dan over het hele jaar 100/15*2=13,3 miljard dividend aan het buitenland worden betaald, waarmee Nederland geen belastingverdrag heeft. Met USA, Canada, EU landen enz. heeft Nederland belastingverdragen. Naar welke landen gaat dan die 13,3 miljard dividend?