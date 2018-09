Beursnieuweling Adyen gaat naar MidKap

Gepubliceerd op | Views: 1.196

AMSTERDAM (AFN) - Adyen, de betalingsdienstverlener die pas recent zijn beursdebuut in Amsterdam beleefde, krijgt een notering in de MidKap. Dat is het gevolg van de herweging die beursexploitant Euronext elk kwartaal uitvoert.

Uit de lijst van middelgrote fondsen verdwijnt natuurvoedingsproducent Wessanen, zo kondigde Euronext dinsdag na het sluiten van de sessie aan. Dat aandeel gaat naar de graadmeter voor kleinere fondsen, de AScX. In de AScX wordt ook laadpalenfabrikant Alfen opgenomen. Beter Bed en ICT Group verdwijnen uit deze graadmeter.

De samenstelling van hoofdindex AEX blijft onveranderd. De wijzigingen gaan vanaf maandag 24 september in.