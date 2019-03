Beste Zwarte Ridder: De oplossing was heel simpel: het bod van Belgische Post had moeten worden geaccepteerd omdat daardoor een veel sterkere speler was ontstaan en Post NL had nooit de abnormale prijsstijgingen van de verzendkosten van de laatste jaren moeten doorvoeren. Dan was ondanks de digitalisering het klantenbestand niet zo hard terug gelopen. Dan had ook niet de dienstverlening zo uitgekleed hoeven worden. Post NL heeft een heel slecht doordacht beleid gevoerd. Nu mogen ze Sandd voor veel geld gaan opkopen, Sandd is echter mede zo gegroeid doordat Post NL zichzelf uit de markt prijsde.