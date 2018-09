Gepubliceerd op | Views: 843

ALPHEN AAN DEN RIJN (AFN) - PostNL wil dat postbezorgers elke dag van de week met ongeveer even volle tassen op pad gaan. Dat betekent dat zakelijke brieven die geen directe haast hebben, voortaan soms een dagje langer blijven liggen. Post die consumenten in de brievenbus stoppen wordt wel gewoon de volgende dag bezorgd.

In de huidige situatie is het op dinsdag, donderdag en zaterdag erg druk, terwijl op woensdag en vrijdag veel minder post wordt bezorgd. Een gelijkmatigere verdeling over de vijf bezorgdagen is volgens PostNL noodzakelijk om de voortdurende krimp van het postvolume het hoofd te kunnen bieden. Het moet helpen de postdienstverlening betaalbaar, toegankelijk en betrouwbaar te houden.

PostNL denkt dat de nieuwe manier van werken ook gunstig uitpakt voor postbezorgers, omdat zij straks meer uren en meer zekerheid krijgen. De totale werkgelegenheid blijft wel afnemen, omdat nu eenmaal minder brieven en kaarten worden verstuurd. Daar staat tegenover dat veel mensen die hun baan als bezorger verliezen, elders in het bedrijf aan de slag kunnen.

Weinig politiek draagvlak

In tien jaar tijd zag PostNL het aantal bezorgde poststukken met de helft afnemen tot 2,5 miljard in 2017. Die hoeveelheid zal naar verwachting in 2025 nog eens zijn gehalveerd. De afgelopen jaren zijn veel maatregelen om de gestage krimp het hoofd te bieden. De maandag is gesneuveld als bezorgdag en het aantal brievenbussen wordt bijna gehalveerd tot circa 10.000.

Een verdere versobering van de dienstverlening kan rekenen op erg weinig politiek draagvlak, maar is volgens directielid Resi Becker van PostNL ook niet nodig. Zij denkt dat de efficiëntiemaatregelen waar nu aan wordt gewerkt voorlopig voor voldoende flexibiliteit zorgen. De Tweede Kamer debatteert woensdag met staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) over de toekomst van de postbezorging.