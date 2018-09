Minder slechte leningen bij banken Europa

Gepubliceerd op | Views: 615 | Onderwerpen: banken, Europa

BRUSSEL (AFN) - Slechte leningen vormen een minder groot probleem voor de Europese bankensector dan in het verleden. Dat schrijft de Europese Banken Federatie (EBF) in een rapport.

De verhouding van slechte leningen op het Europese totaal is vorig jaar gedaald naar 3,7 procent, van een piek van 7,5 procent in 2012. Het wereldwijd gemiddelde lag op iets meer dan 3,7 procent. Volgens de EBF zijn slechte leningen daarmee niet langer een specifiek Europees probleem. Het totaalbedrag aan slechte leningen voor de Europese bankensector stond in 2017 op circa 800 miljard euro.

,,Europese banken maken duidelijk flinke vooruitgang met slechte leningen. Er is nog ruimte voor verbetering, maar het is duidelijk dat het probleem niet zo groot meer is dan het eerder was'', aldus de EBF.