AMSTERDAM (AFN) - De top van ING heeft na ,,heftige reacties'' uit de politiek en maatschappij opnieuw gekeken naar mogelijke gevolgen voor posities in de raad van bestuur. Dat zei voorzitter Hans Wijers van de raad van commissarissen van de bank in een gesprek met het ANP. De bank trok vorige week nog de conclusie dat er niemand hoefde te vertrekken na de miljoenenschikking in een witwaszaak. Dinsdag trad financieel topman Koos Timmermans terug vanwege de affaire.

,,We hadden niet de overtuiging dat de schikking een effect zou moeten hebben op de positie van een lid van het bestuur, we hebben een uitgebreide analyse gedaan. Het was niet voor de hand liggend dat er een bestuurder weg moest'', aldus Wijers. Hij zei dat er de afgelopen dagen met veel partijen, ook uit de politiek, is gesproken door bestuur en commissarissen. Dat leidde ertoe dat het ,,passend'' was voor het bestuurslid dat het meest verantwoordelijk was geweest, af te treden.

Timmermans was tijdens de periode 2010-2016, waar het onderzoek betrekking op had, lid van het zogeheten Management Board Banking en eindverantwoordelijke voor ING Nederland. Wijers benadrukte dat het terugtreden van Timmermans een gezamenlijke beslissing is. De positie van topman Ralph Hamers staat niet ter discussie. ,,De heer Hamers had en heeft de volledige steun van de raad van commissarissen'', wilde Wijers alleen kwijt.

Volgens de voorzitter van de commissarissen, die in die positie onlangs Jeroen van der Veer opvolgde, gaat ING door turbulente tijden. ,,Dit raakt ons'', zo gaf hij aan. Hij gaat er wel van uit dat de bank momenteel passende maatregelen heeft genomen om duidelijk te maken naar de samenleving dat er ,,consequenties worden verbonden'' aan de zaken. ,,We gaan de deuk in onze reputatie herstellen.''