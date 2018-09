Nieuwe topman voor handelsplatform NPEX

Gepubliceerd op | Views: 224

AMSTERDAM (AFN) - Handelsplatform NPEX wil Mark van der Plas benoemen tot topman. Dat werd dinsdag bekendgemaakt. Daarbij werd ook aangegeven dat oprichter en directeur Adriaan Hendrikse vertrekt bij het beursplatform.

De benoeming van Van der Plas zou per 1 oktober in moeten gaan. Hij heeft een ruime ervaring in de financiële wereld en de effectenhandel. Zo werkte hij bij Kempen & Co en Rabo Securities. Voorzitter van de raad van commissarissen Hans Biesheuvel noemt hem geschikt om NPEX ,,verder uit te bouwen''.

De benoeming moet nog worden goedgekeurd door toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM).