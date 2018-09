'Kleine overname van Aalberts'

Gepubliceerd op | Views: 354

AAMSTERDAM (AFN) - Aalberts Industries doet met Co-Planar wederom een kleine overname in de Verenigde Staten. Analisten van KBC Securities spreken van een interessante 'add-on' die de positie van het bedrijf op het vlak van complexe precisiestansen versterkt.

Aalberts maakte een overnamesom niet bekend. Volgens de analisten is het verder een goede zaak dat het ervaren bestuur van Co-Planar aanblijft. Ze merken ook op dat het de tweede overname van de industrieel toeleverancier in enkele dagen tijd is. Recent nam Aalberts namelijk ook al het Amerikaanse Roy Metal Finishing (RMF) over.

KBC hanteert een hold-advies op Aalberts, dat dinsdag kort na de openingsbel 0,1 procent steeg tot 34,83 euro.