Unilever versimpelt aandeelhoudersstructuur

ROTTERDAM (AFN) - Unilever versimpelt zijn aandeelhoudersstructuur. Het was- en levensmiddelenconcern zal daarbij één nieuw aandeel uitgeven voor elk aandeel Unilever PLC en elk aandeel Unilever NV.

Unilever had eerder al aangekondigd zijn structuur te willen versimpelen, waarbij het hoofdkantoor naar Nederland wordt verhuisd. Dit moet nog wel worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Op 25 oktober wordt een vergadering gehouden voor houders van aandelen Unilever NV in Rotterdam en op 26 oktober is er een bijeenkomst voor aandeelhouders met stukken Unilever PLC in Londen.

Het nieuwe aandeel Unilever zal noteringen krijgen op de beurzen in Amsterdam, Londen en New York. Het bedrijf verwacht het versimpelingsproces in het weekeind van 22 en 23 december af te ronden. Op maandag 24 december begint de handel in het nieuwe aandeel Unilever.

Volgens Unilever zorgt de versimpelde structuur ervoor dat het bedrijf beter kan concurreren, met grotere flexibiliteit. De stap zal waarde creëren en Unilever positioneren voor toekomstig succes, aldus een verklaring. Unilever vraagt de aandeelhouders dan ook voor de versimpeling te stemmen.