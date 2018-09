Chipbedrijf Renesas doet miljardenovername

Gepubliceerd op | Views: 891

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - Het Japanse chipconcern Renesas Electronics neemt voor 6,7 miljard dollar zijn Amerikaanse branchegenoot Integrated Device Technology (IDT) over. Renesas had eerder al aangegeven interesse te hebben in het Californische bedrijf.

Renesas heeft nu vooral een sterke positie in de markt voor chips voor de autosector. Door de overname van IDT breidt het bedrijf zijn positie uit naar andere sectoren zoals bijvoorbeeld datacenters en communicatie. Renesas hoopt na goedkeuring van autoriteiten de transactie in de eerste helft van 2019 af te kunnen ronden.

Vorig jaar nam Renesas nog het Amerikaanse Intersil over voor 3,2 miljard dollar. Dat chipbedrijf houdt zich bezig met halfgeleiders voor onder meer batterijen en accu's voor elektrische auto's.