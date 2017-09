Extra klanten door prijsverlaging Whole Foods

Gepubliceerd op | Views: 247

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De prijsverlagingen die Amazon na zijn miljardenovername van Whole Foods bij de supermarktketen heeft doorgevoerd hebben gezorgd voor gemiddeld 25 procent meer klanten in de winkels. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse data-onderzoeker Foursquare.

De forse kortingen tot ruim 40 procent zorgden voor een forse schok in het supermarktlandschap in de Verenigde Staten. Het Nederlands-Belgische Ahold Delhaize haalt daar ook het gros van zijn omzet. Veel internationale supermarktconcerns voelden de prijsdruk ook op de beurs.

De hogere bezoekersaantallen tonen aan dat de webwinkelgigant ook zijn stempel kan drukken op fysieke winkels. De gegevens zijn verzameld in de eerste dagen na afronding van de overname. Het is nog niet duidelijk in hoeverre de klantentoename bij Whole Foods blijvend is.