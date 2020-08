Politieke impasse vaagt winsten Wall Street weg

Biljoenensteun.....alsof je het over een pakje boter hebt. En Trump maar balen : zijn paradepaardje: een hoge beurs dus goede economie komt steeds meer in de gevarenzone....en zo ook zijn kansen op een 2e termijn. Onvoorstelbaar veel geld wordt er in de economie ( zakkenvullers) gepompt om het mooie economische plaatje overeind te houden.

Zielige Trumpie, jammer maar de verkiezingen duren nog net iets te lang. Gelukkig maar, kunnen we weer naar een normale wereld. Je leest onvoorstelbaar veel twijfel bij analisten en overige beursgoeroes. Ze hadden al lang, heel lang een daling verwacht. De ballon staat op knappen. Lees het allemaal maar: ze dwingen zich in allerlei bochten om nog een beetje geloofwaardig over te komen. Gewoon even de analyses van een paar maanden op een rijtje zetten. Het is werkelijk om te huilen!!!! Wat zitten ze er toch steeds naast. Die daling gaat er maar niet komen.....

Sorry analistjes: Trumpie en zijn geldpersen zijn hiervan de oorzaak. Maar jullie krijgen ook gelijk: als Trumpie het volhoud met geld pompen tot aan de verkiezingen......dan zet direct maar in op een zeer forse daling. Geduld is een schone zaak.