'Airbnb levert nog deze maand papierwerk voor beursgang in'

NEW YORK (AFN) - Woningverhuurwebsite Airbnb dient nog deze maand een aanvraag in voor zijn beursgang. Die moet bovendien voor de jaarwisseling plaatsvinden. Dat meldt zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden.

Het internetbedrijf zou bij Amerikaanse beurstoezichthouder SEC in eerste instantie een vertrouwelijke aanvraag voor een beursgang willen doen. Dat betekent dat informatie uit de documenten voorlopig niet openbaar is.

Topman Brian Chesky gaf eerder al aan nog steeds te mikken op een beursgang dit jaar, ondanks de forse impact die de coronapandemie op het bedrijf heeft gehad. De appartementenverhuur door particulieren via Airbnb draait vrijwel geheel op toerisme, dus door alle reisbeperkingen viel een groot deel van de bedrijfsvoering stil. Ook de beursplannen van Airbnb, waarvoor het bedrijf eigenlijk in maart al een aanvraag wilde doen, kwam op losse schroeven te staan.

Banen geschrapt

Om de crisis door te komen schrapte het bedrijf wereldwijd een kwart van alle banen. Ook daalde de geschatte waarde van het bedrijf, bij het aantrekken van nieuw krediet in april, tot 18 miljard dollar. Dat was veel minder dan de 31 miljard dollar bij een investeringsronde in 2017.

Er zijn al wel lichtpunten voor Airbnb, gaf Chesky eerder aan. Zo zou het aantal overnachtingen via het platform in de VS in mei hoger zijn geweest dan een jaar eerder. Begin juli lag het aantal boekingen via Airbnb weer op het niveau van 3 maart, zo stelde het bedrijf.

Harde garanties dat Airbnb zich aan het nieuwe tijdschema voor zijn beursnotering houdt, zijn er volgens The Wall Street Journal overigens niet. De zakenkrant wijst erop dat beursgangen vaak op het laatste moment worden afgeblazen als het sentiment op de handelsvloeren ongunstig is.