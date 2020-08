Optimisme overheerst op aandelenbeurzen New York

quote: plusmin schreef op 11 augustus 2020 21:40:

Weet iemand de rede achter de snoekduik om 21.15 h?



Weet iemand de rede achter de snoekduik om 21.15 h?

Stimulus gesteggel.Oude economie doet het het beste aan de overkant.Against the backdrop of rising optimism over a potential vaccine,Financials held onto some gains, thanks to a jump in banks following a move higher in bond yields.