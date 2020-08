Motorenmaker Rolls-Royce ontdekt slijtage in motoren Airbus A350

Gepubliceerd op | Views: 0

LONDEN (AFN) - De fabrikant van vliegtuigmotoren Rolls-Royce heeft tekenen van slijtage gevonden bij enkele van zijn Trent XWB 84-motoren, die worden gebruikt in de Airbus A350. Hoewel geen van deze motoren vreemde kuren vertoonden tijdens de vlucht, gaat het Britse bedrijf ook alle andere exemplaren met dezelfde staat van dienst controleren.

De fabrikant stuitte op de mogelijk slijtage bij de eerste revisie van de oudste motoren van het type, die vier tot vijf jaar geleden in gebruik werden genomen. In totaal zijn er iets meer dan honderd XWB-motoren met die leeftijd. Volgens Rolls-Royce is het merendeel van die motoren onderzocht, en vonden technici bij een minderheid van die motoren de slijtage.

Andere vliegtuigmotoren vormden eerder een hoofdpijndossier voor Rolls-Royce. Problemen met de Trent 1000-motoren, die werden ontworpen voor de Boeing 787 Dreamliner, zadelden het bedrijf op met miljarden aan extra kosten. Door een ontwerpfout konden bij deze motoren scheurtjes ontstaan in bepaalde turbineonderdelen, waardoor aanpassingen nodig waren.