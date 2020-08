Winsten houden aan op Damrak

Waardeloze herstel vd aex...gisteren was aex als enige beurs in de min gesloten met half procent en tegoed van vrijdag van 0,6 procent is ook verdwenen en overige beurzen stegen dik. We lopen bijna10 procent uit de pas met wallsrreet die op zijn alltime high staat voor Corona uitbrak....nasdaq op alltime high en onze semicknductors staan allen 10 procent lager zonder enige reden, ondanks dat cijfers en vooruitzichten goed zijn....wanneer loopt aex zijn achterstand in...rd is van 18 afgestraft naar 13 euro zonder reden bij dit olieprijs stond aandeel paar maanden geleden nog op 18 euro....onze banken zijn de beste uit de klas van europa....maar dat is niet af te lezen aan de koersen die op dieptepunt worden gehandeld. .

Zgn. herstel vd 2,4 procrnt is nog maar helft ovetgebleven...laat staan onze dikke mjn van gisteren niet meeerekend terwijl wallstreet toen ook al dik 1,5 procent steeg plus vandaag....