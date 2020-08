Winsten houden aan op Damrak

Gepubliceerd op | Views: 273

AMSTERDAM (AFN) - De AEX index in Amsterdam stond dinsdag in de middaghandel duidelijk op winst. Hoop op een nieuwe stimuleringsronde voor de Amerikaanse economie stuwde het sentiment. Ook was er aandacht voor de claim van president Vladimir Poetin dat Rusland als eerste een vaccin tegen het coronavirus heeft ontwikkeld.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte omstreeks 15.45 uur 1,5 procent hoger op 565,71 punten De MidKap steeg 1,9 procent tot 813,14 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 2,6 procent aan.

Onder andere de olieprijzen zaten in de lift door de hoop op een herstel van de vraag. Op de Europese beurzen wonnen olie- en gasconcerns Shell, BP en Total tot 4,1 procent. Een vat Amerikaanse olie werd 1,9 procent duurder op 42,74 dollar en Brentolie won 1,4 procent tot 45,60 dollar.

Fugro

Grote winnaar bij de Amsterdamse hoofdfondsen was evenwel vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 8,3 procent. De financiële bedrijven ING, ABN AMRO en Aegon volgden met plussen van ruim 4 procent.

In de MidKap profiteerde bodemonderzoeker Fugro van een adviesverhoging door ABN AMRO en ging aan kop met een plus van 8,1 procent. TKH Group (min 3 procent) voelde de coronacrisis in zijn resultaten, maar wist mede dankzij lagere kosten de schade in de eerste jaarhelft enigszins beperkt te houden. TKH verwacht wel dat de huidige economische onzekerheid en de impact daarvan op de activiteiten in de tweede jaarhelft zal voortduren.

HelloFresh

In Frankfurt daalde HelloFresh 0,3 procent, waarmee eerdere koerswinsten verdampten. De Duitse maaltijdboxenbezorger profiteerde volop van de coronacrisis en boekte in het tweede kwartaal recordresultaten. Ook verhoogde het bedrijf zijn verwachtingen voor heel 2020.

De Europese autobouwers waren in trek dankzij aantrekkende Chinese autoverkopen in juli. BMW, Daimler en Volkswagen stegen tot 6 procent in Frankfurt en in Parijs wonnen PSA en Renault tot 5,5 procent. In Kopenhagen werd Vestas 8,3 procent meer waard dankzij een sterke groei van de grootste windmolenbouwer ter wereld in het afgelopen kwartaal.

De euro stond op 1,1780 dollar tegenover 1,1789 dollar een dag eerder.