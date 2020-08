Verfreus PPG Industries lijkt dieptepunt voorbij

Gepubliceerd op | Views: 494

PITTSBURGH (AFN) - De Amerikaanse verfreus PPG Industries kijkt positiever vooruit naar de prestaties in het derde kwartaal. Het bedrijf, dat ooit aasde op de in Amsterdam genoteerde branchegenoot AkzoNobel, verhoogde onder meer de verwachtingen voor verkoopvolumes en de winstmarges.

Het bedrijf rekent nu op een verkoopvolume dat op jaarbasis 6 tot 11 procent lager uitvalt, waar eerder op een terugval tot wel 15 procent werd gerekend. Verder meent PPG dat de operationele marge 10 tot 15 procent zal dalen. Dit was in het tweede kwartaal nog een kwart minder.

PPG presteerde met name in China en Europa beter dan verwacht. In de maand juli bleef de verkoop 7 procent achter bij die van dezelfde maand een jaar eerder.