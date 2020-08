'Wall Street zoekt naar richting'

Nou, ik zie de laatste maanden maar één richting en dat is omhoog. Hoewel ik behoorlijk negatief ben over de macro economische cijfers heb ik toch maar (tegen beter weten in misschien) een paar long posities genomen. Uiteraard wel naast short posities die een lange looptijd hebben.



Het is wachten tot de luchtbel leegloopt en een tweede correctie gaat plaatsvinden. Gebeurt dat niet dan kijk ik de komende jaren vanaf de zijlijn toe.