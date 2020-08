'Werk aan de winkel bij Aegon voor nieuwe topman'

Gepubliceerd op | Views: 2.015 | Onderwerpen:

AMSTERDAM (AFN) - Bij de halfjaarcijfers van Aegon maakt de verzekeraar naar verwachting een fors verlies bekend. De onderneming, die eerder dit jaar vanwege de coronacrisis uitzonderlijk een update over het eerste kwartaal gaf, denkt niet dat het zijn doelrendement op eigen vermogen van 10 procent dit jaar kan halen. Analisten zijn benieuwd naar de eerste stappen van de nieuwe topman Lard Friese die in mei aantrad.

Het is aan Friese om te zorgen dat Aegon blijft groeien, maar dat is geen makkelijke opgave in de coronatijd. Bovendien heeft Aegon de afgelopen jaren al flink in de kosten gesneden bij zijn Amerikaanse en Britse dochters, twee van zijn grootste onderdelen. Desondanks blijkt het de afgelopen jaren al moeilijk om de winst te laten groeien. De aanhoudende lage rente helpt daarbij zeker niet mee en speelt Aegon ook in nieuwe markten parten.

Beleggers zullen ook scherp opletten of Aegon dit jaar nog dividend gaat uitkeren. Verzekeraars stopten daar tijdelijk mee na een oproep van de Europese branchevereniging om zo een financiële buffer aan te houden tijdens de coronacrisis. Branchegenoot NN Group, de vorige werkgever van Friese, maakte vorige week bij zijn halfjaarcijfers bekend weer dividend uit te keren en ook weer eigen aandelen te gaan inkopen.

Analisten rekenen op een onderliggende winst voor belastingen van een kleine 763 miljoen euro in de eerste jaarhelft, blijkt uit een consensus van persbureau Bloomberg. In het eerste kwartaal was dat 366 miljoen euro. De nettowinst komt in de eerste zes maanden uit op 214,5 miljoen euro, denken de marktvorsers in doorsnee. het rendement op eigen vermogen komt uit op 7,9 procent, voorzien ze. Dat zou hoger zijn dan de 7 procent die Aegon na het eerste kwartaal meldde.

De afgelopen periode sloot Aegon nog een overeenkomst met IBM om het beheer van 800.000 levensverzekeringspolissen over te nemen. Verder nam het bedrijf in Hongarije het schadeverzekeringsonderdeel van branchegenoot Cig Pannonia over en breidden Aegon en Banco Santander hun samenwerking uit.