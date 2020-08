'Blik bij ABN AMRO op coronacrisis en plan zakenbank'

Gepubliceerd op | Views: 572 | Onderwerpen: banken

AMSTERDAM (AFN) - ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal naar verwachting wederom rode cijfers geschreven, net als in het eerste kwartaal. Maar bij het kwartaalbericht dat woensdag voorbeurs naar buiten komt, gaat de aandacht niet alleen naar de resultaten tijdens de coronacrisis. ABN AMRO zal tevens aangeven wat de bank van plan is met zijn grootzakelijke activiteiten. Mogelijk besluit ABN AMRO om te gaan reorganiseren bij dit onderdeel, dat al langer tegen het licht wordt gehouden.

De analisten rekenen op een verlies van 46 miljoen euro, toont de consensus. Dat zou dan vooral komen doordat er volgens de prognose 803 miljoen euro naar de stroppenpot gaat voor leningen die mogelijk nooit terugbetaald worden. Vorig jaar sloot ABN AMRO het eerste kwartaal nog met een nettowinst van 693 miljoen euro. De kenners ramen verder dat de baten bij ABN AMRO in de periode terugliepen, van afgerond 2,3 miljard tot iets minder dan 2 miljard euro. Daarbij zijn de nettorentebaten waarschijnlijk uitgekomen op zo'n 1,5 miljard euro. Ook dat is lager dan een jaar geleden.

ABN AMRO leed in het eerste kwartaal al een nettoverlies van 395 miljoen euro. Toch vond de eerder dit jaar aangetreden topman Robert Swaak niet dat het financiële concern er toen heel slecht voorstond. "De kern van de bank is gezond", benadrukte hij in een toelichting. De kredietvoorzieningen bedroegen in het eerste kwartaal in totaal 1,1 miljard euro. Volgens Swaak werd dit bedrag vooral gestuwd door twee uitzonderlijke klantdossiers, waar de bank zo'n half miljard euro aan kwijt was.

In de tweede periode is daar waarschijnlijk een nieuw probleemdossier bijgekomen. ABN AMRO werd afgelopen periode net als ING genoemd als een van de schuldeisers van de door een boekhoudfraude in financiële problemen geraakte Duitse betalingsdienstverlener Wirecard. De twee zouden hierdoor elk voor 180 miljoen euro de boot in dreigen te gaan. ING nam onlangs al een aanzienlijke voorziening wegens de kwestie.

Swaak voorzag bij de presentie van de eerstekwartaalcijfers in mei nog geen banenreductie. Wel gaf de bank aan dat er achter de schermen gewerkt wordt aan het uitstippelen van een nieuwe strategie voor de bank. Daarover wordt na de zomer een update verwacht. De review van de grootzakelijke activiteiten was al eerder aangekondigd, en hiervan zou de uitkomst in augustus worden verwacht.

Intussen is het Openbaar Ministerie (OM) nog altijd bezig met haar onderzoek naar mogelijke overtredingen wat betreft het tegengaan van witwassen. Mogelijk levert die kwestie ABN AMRO nog een flinke boete op. Volgens Het Financieele Dagblad zou er daarbij zware politieke en maatschappelijke druk op het OM liggen om ook personen te vervolgen en niet alleen te schikken met de bank zelf. Dat plaatst de aanklagers voor een duivels dilemma, stelde de krant onlangs op basis van een rondgang. Persoonlijke verantwoordelijkheid is vaak lastig te bewijzen.