Herstelrally op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen wonnen dinsdag flink terrein. De hoop op herstel van de wereldwijde economie na de coronacrisis en een mogelijke nieuwe stimuleringsronde voor de Amerikaanse economie zorgden voor een rally op de beursvloeren. Ook verwerkten beleggers de claim van president Vladimir Poetin dat Rusland als eerste een vaccin tegen het coronavirus heeft ontwikkeld. Op het Damrak moest TKH het ontgelden na tegenvallende vooruitzichten van de technologiegroep.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 2,1 procent op 568,56 punten. De MidKap steeg ook 2,1 procent, tot 814,61 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs dikten tot 2,8 procent aan.

Grote winnaar bij de Amsterdamse hoofdfondsen was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 9 procent. De financiële bedrijven ING, ABN AMRO en Aegon volgden met plussen van ruim 4 procent. Betaalbedrijf Adyen was de enige daler met een min van 0,1 procent. In de MidKap profiteerde bodemonderzoeker Fugro van een adviesverhoging door ABN AMRO en ging aan kop met een plus van 5,7 procent.

TKH hekkensluiter

TKH Group (min 2,6 procent) was hekkensluiter bij de middelgrote fondsen. Het technologiebedrijf voelt de coronacrisis in zijn resultaten, maar wist onder meer dankzij lagere kosten de schade in de eerste jaarhelft enigszins beperkt te houden. TKH verwacht wel dat de huidige economische onzekerheid en de impact daarvan op de activiteiten in de tweede jaarhelft zal voortduren.

In Frankfurt dikte HelloFresh 3,5 procent aan. De Duitse maaltijboxenbezorger profiteerde volop van de coronacrisis en boekte in het tweede kwartaal recordresultaten. Ook verhoogde het bedrijf zijn verwachtingen voor heel 2020. Branchegenoot Just Eat Takeaway, die woensdag met cijfers komt, won 1,7 procent in Amsterdam.

Nieuwe klanten voor Zalando in coronatijd

Zalando klom 2 procent. De Duitse webwinkel zag het aantal klanten afgelopen kwartaal flink groeien. Door de virusuitbraak winkelden meer mensen online. De Europese autobouwers waren in trek dankzij aantrekkende Chinese autoverkopen in juli. BMW, Daimler en Volkswagen stegen tot 5 procent in Frankfurt en in Parijs won Renault 4,6 procent. In Kopenhagen werd Vestas 6,5 procent meer waard dankzij een sterke groei van de grootste windmolenbouwer ter wereld in het afgelopen kwartaal.

De euro stond op 1,1779 dollar tegenover 1,1789 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,3 procent duurder op 42,49 dollar. Brentolie klom 0,9 procent in prijs tot 45,41 dollar per vat.