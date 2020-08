Duitse beleggers positiever over toekomst, negatiever over heden

Gepubliceerd op | Views: 221 | Onderwerpen: Duitsland

MANNHEIM (AFN) - Het vertrouwen van Duitse beleggers en analisten voor de toekomst heeft in augustus een flinke sprong gemaakt. Dat meldde onderzoeksinstituut ZEW.

De ZEW-index, die het vertrouwen in de komende drie tot zes maanden weerspiegelt, kwam uit op een stand van plus 71,5 tegen een plus van 59,3 een maand eerder. Economen hielden in doorsnee rekening met een stand van plus 55,8.

De index die het vertrouwen in de huidige situatie meet, was nog altijd negatief en daalde ook ten opzichte van juli. Hier werd een stand van min 81,3 gemeten tegenover min 80,9 een maand eerder. Deze uitslag is aanzienlijk negatiever dan verwacht. Door de maatregelen om de uitbraak van het coronavirus in te perken kreeg de Duitse economie stevige klappen.