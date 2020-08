'Prognose TKH valt tegen'

Gepubliceerd op | Views: 468

AMSTERDAM (AFN) - De resultaten van technologiebedrijf TKH zijn iets beter dan verwacht. Maar de vooruitzichten van de Twentse onderneming voor het hele jaar vallen wel tegen. Dat stellen analisten van ING en KBC Securities.

TKH voelt de coronacrisis zoals eerder aangegeven in zijn resultaten. Maar margeverbetering en een lager kostenniveau wisten de schade in de eerste helft van het jaar nog enigszins te beperken. De omzet en winst over de eerste helft van het jaar kwamen uiteindelijk hoger uit dan de marktvorsers in doorsnee hadden verwacht.

Maar de huidige economische onzekerheid heeft volgens het bedrijf in de tweede helft van het jaar ook nog grote impact. De verwachting voor heel 2020 is daarom dat de nettowinst van voortgezette activiteiten uitkomt tussen de 63 miljoen en 69 miljoen euro. Dat is lager dan de analisten hadden voorzien. De consensus voor dit winstcijfer lag op ongeveer 74 miljoen euro.

Het advies bij ING blijft staan op hold, met een koersdoel van 41 euro. KBC Securities houdt vast aan buy en koersdoel van 45 euro. Het aandeel TKH noteerde dinsdag rond 10.20 uur 2,5 procent lager op 34,80 euro.