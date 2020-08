Grootste windmolenbouwer ter wereld Vestas groeit hard door

quote: Allinvestor schreef op 11 augustus 2020 10:23:

Sterke groei maar echt overtuigende winstgroei weet het concern nog niet te produceren - er is altijd wel wat waardoor de marges gedrukt worden.

Ja, dat is namelijk het probleem met een markt die technisch nog niet helemaal volwassen is. De "bijna prototypes" blijken nu nog wat kinderziekten te hebben en die moeten weggewerkt worden, of zelfs later misschien worden vervangen, omdat er grotere turbines met bewezen prestaties aan komen (ook binnen Vestas). Een volgend probleem is dat turbines nu niet technische hoogstandjes zijn en er dus veel toekomstige concurrentie is te verwachten. Integratie met elektriciteit distributie zal hen er wel door heen trekken. Het kan gewoon alle kanten op met deze trendsetter, maar het lijkt toch best wel behoorlijk positief.