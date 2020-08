Grootste windmolenbouwer ter wereld Vestas groeit hard door

Gepubliceerd op | Views: 299

KOPENHAGEN (AFN) - De Deense windmolenbouwer Vestas blijft hard groeien ondanks logistieke uitdagingen en verstoringen vanwege de coronacrisis. 's Werelds grootste maker van windturbines behaalde in het tweede kwartaal 67 procent meer omzet dan een jaar eerder en het orderboek dikte aan tot het hoogste niveau ooit. Wel ging er een beperkt kwartaalverlies in de boeken.

De opbrengsten liepen op tot 3,5 miljard euro. Maar de kosten gingen ook hard omhoog omdat Vestas eenmalig 175 miljoen euro aan garantievoorzieningen moest opnemen voor een specifieke reparatie en upgrade van een beperkt aantal reeds geïnstalleerde rotorbladen. De winstgevendheid van het bedrijf viel bovendien wat lager uit omdat projecten werden opgeleverd met lagere marges. Hierdoor was onder de streep sprake van een verlies van 5 miljoen euro, tegen een winst van 90 miljoen euro een jaar eerder.

Volgens topman Henrik Andersen blijven de vooruitzichten ondanks de onzekerheid door de coronacrisis gunstig. Voor Vestas is een belangrijke rol weggelegd bij het regelen van een stabiele en duurzame energievoorziening in de wereld, zo benadrukt hij. De orderportefeuille voor turbines en ondersteunende diensten klom naar 35,1 miljard euro. Dat is een toename van 3,6 miljard euro vergeleken met een jaar eerder.

Vestas durft het nu ook weer aan om financiële verwachtingen uit te spreken voor heel 2020. Net als voor de uitbraak van de coronacrisis rekent het bedrijf op 14 miljard tot 15 miljard euro omzet. De verwachting voor de winstmarge is met 5 tot 7 procent wel wat verlaagd ten opzichte van de eerder uitgesproken inschatting van 7 tot 9 procent.