AEX over brede linie omhoog

Dat soort bodems als 360/340 gaan we echt niet meer zien...mss komt er inderdaad een kleine afkoeling zeg naar 500/525, maar daarna zal er zeker weer worden doorgestoomd. US gaat naar 3500 SP3500 en DOW zie ik ook wel 30.000 halen. AEX is wel stuk zwakker dan VS, dus vraag is hoever AEX kan reiken, maar boven 600 op korte termijn lijkt me no-brainer.