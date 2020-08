SoftBank herstelt snel van recordverlies

Gepubliceerd op | Views: 481

TOKIO (AFN/BLOOMBERG) - De Japanse telecomonderneming en investeerder SoftBank heeft het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar afgesloten met zwarte cijfers, na een recordverlies een kwartaal eerder. De onderneming profiteerde onder meer van het herstel van de waardering van technologieaandelen, na de eerdere coronadip.

SoftBank sloot de verslagperiode tot en met juni af met een winst van 1,3 biljoen yen, omgerekend 10,4 miljard euro. Een kwartaal eerder resteerde nog een tekort van 1,4 biljoen yen. De inkomsten van het Vision Funds, waarmee SoftBank in bijvoorbeeld start-ups investeert, bedroegen 129,6 miljard yen, tegen een verlies van 1,1 biljoen yen in het voorgaande kwartaal.

SoftBank, dat belangen heeft in bedrijven als het Amerikaanse Uber, Didi Chuxing uit China en het Zuid-Koreaanse Coupang, profiteerde op de beurs zelf ook van de rally in de techsector en koerste op het hoogste niveau in twee decennia. Daarbij werd de waardering van het aandeel ook geholpen door verkopen van activa en van de inkoop van eigen aandelen.