'Positief begin voor Amsterdamse beurs'

Gepubliceerd op | Views: 741

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt dinsdag met winst te beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger openen. De hoop op een nieuwe stimuleringsronde voor de Amerikaanse economie, de grootste ter wereld, zorgt voor optimisme bij beleggers. Op het Damrak kwam technologiegroep TKH met cijfers.

TKH voelde de coronacrisis in zijn resultaten, maar wist dankzij een margeverbetering en een lager kostenniveau de schade in de eerste jaarhelft nog enigszins beperk te houden. De omzet viel ongeveer een tiende lager uit en het bedrijfsresultaat daalde met 11 procent. TKH verwacht dat de huidige economische onzekerheid en de impact daarvan op de activiteiten in de tweede helft van 2020 zal voortduren.

Fugro zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging. Analisten van ABN AMRO schroefden hun aanbeveling voor de bodemonderzoeker op van verkopen naar houden.

Goede resultaten HelloFresh

Het aandeel Just Eat Takeaway zal mogelijk bewegen op de resultaten van branchegenoot HelloFresh. De Duitse maaltijboxenbezorger boekte in het tweede kwartaal recordresultaten. De onderneming profiteerde volop van de corona-uitbraak omdat veel mensen ervoor kozen om maaltijdboxen te laten bezorgen in plaats van zelf naar de winkel te gaan en verhoogde zijn verwachtingen voor heel 2020.

Ook de Duitse webwinkel Zalando zag het aantal klanten afgelopen kwartaal flink groeien, mede door de coronapandemie. Door de uitbraak van het virus winkelden meer mensen online. Op jaarbasis groeide het aantal klanten in het tweede kwartaal met meer dan 20 procent naar ruim 34 miljoen. De kwartaalwinst verdrievoudigde bijna naar ruim 122 miljoen euro en de omzet steeg op jaarbasis met 27 procent naar meer dan 2 miljard euro.

De Europese beurzen sloten maandag overwegend in het groen. De AEX-index was een uitzondering en daalde 0,4 procent tot 557,08 punten. De MidKap steeg 1,3 procent tot 798,00 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent. Ook Wall Street ging overwegend vooruit. De Dow-Jonesindex eindigde 1,3 procent in de plus op 27.791,44 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent en techbeurs Nasdaq daalde 0,4 procent.

De euro was 1,1746 dollar waard tegen 1,1789 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,7 procent tot 42,24 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 45,19 dollar per vat.