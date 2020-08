BEURZEN Nikkei flink hoger na lang weekeinde

Gepubliceerd op | Views: 195

TOKIO (AFN) - In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een lang weekeinde, is de aandelenbeurs dinsdag flink hoger begonnen aan de verkorte handelsweek. Beleggers schoven de zorgen over de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China aan de kant en trokken zich op aan de hoop op extra stimuleringsmaatregelen voor de Amerikaanse economie. Ook profiteerden de grote Japanse exportbedrijven van een daling van de Japanse yen.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, eindigde met een winst van 1,9 procent op 22.750,24 punten. Automaker Honda, die veel voertuigen verkoopt in het buitenland, profiteerde van de goedkopere yen en een stijging van de Chinese autoverkopen in juli en werd ruim 6 procent hoger gezet. Projectontwikkelaar Mitsubishi Estate behoorde ook tot de kopgroep met een winst van meer dan 7 procent. Telecombedrijf- en techinvesteerder SoftBank, die na de slotbel met kwartaalcijfers kwam, zakte daarentegen bijna 2,5 procent.

Elders in de Aziatische regio gingen de beurzen eveneens vooruit. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,4 procent in de plus en in Hongkong steeg de Hang Seng-index ruim 2 procent. De Kospi in Seoul dikte 1,3 procent aan en de Australische All Ordinaries in Sydney kreeg er 0,5 procent bij.