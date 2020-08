Weer groot pakket aandelen B&S verhandeld

Gepubliceerd op | Views: 377

AMSTERDAM (AFN) - Een groot pakket aandelen B&S is dinsdag voorbeurs al verhandeld. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het zou gaan om circa 0,5 procent van het aantal vrij verhandelbare effecten van de distributeur en groothandelsonderneming.

In totaal betrof het, via een zogeheten blocktrade, 100.000 aandelen B&S die zijn verhandeld voor een prijs van 5,37 euro per stuk. De transactie kent een marktwaarde van 536.500 euro.

Vorige week werden er ook al grote pakketten aandelen B&S voorbeurs verhandeld.