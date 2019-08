Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - Beleggers verwerken de komende week weer een reeks aan bedrijf- en macrocijfers. Op het Damrak openen onder meer AEX-fondsen Aegon en NN Group de boeken. Verder is er aandacht voor groeicijfers van onder meer de Nederlandse en Duitse economie. De blik blijft verder gericht op ontwikkelingen rond de handelsspanningen tussen China en de VS en de politieke onrust in Italië.

De Amerikaanse president Donald Trump houdt er geen rekening mee dat er snel een handelsdeal met China zal komen. De VS staan volgens hem open voor gesprekken met Peking. Maar een deal zit er voorlopig niet in. Peking zorgde afgelopen week voor de nodige reuring, nadat het een stevige waardedaling van de Chinese munt toestond.

Het zwaartepunt op Beursplein 5 lijkt de komende beursweek op donderdag te liggen. Die dag openen Aegon en NN Group de boeken. Ook de niet-beursgenoteerde verzekeraar Achmea meldt resultaten. Bij de kleinere fondsen is het die dag de beurt aan veevoederbedrijf ForFarmers.

Curetis

De week begint rustig met een nagenoeg lege agenda op maandag. Een dag later is het in Amsterdam de beurt aan technologiebedrijf TKH en leverancier van elektromagnetische componenten Kendrion om cijfers te publiceren. Biotechnologiebedrijf Curetis volgt een dag later. De laatste dag van de week is het aan chemicaliëndistributeur IMCD. Verder is er deze week weer aandacht voor de financiële sector, wanneer niet-beursgenoteerde banken Rabobank en de Volksbank de boeken openen.

Ook zal er veel aandacht uitgaan naar de groeicijfers van de Duitse economie en het beleggersvertrouwen en de inflatie in de grootste economie van de eurozone. In Nederland worden eveneens cijfers over het bruto binnenlands product gepubliceerd.

Consumentenvertrouwen

Op macrovlak volgen verder ook cijfers over het Amerikaanse consumentenvertrouwen, inflatie en de winkelverkopen. Ook prijken data over de Britse consumenten- en producentenprijzen en data over de winkelverkopen op de agenda. Verder zal er aandacht zijn voor de groeicijfers van de Chinese economie en de impact van de handelsvete met de VS.

Over de grens publiceren onder meer Hello Fresh, TUI, Walmart, JC Penney, RWE, Carlsberg en Vestas resultaten.