NEW YORK (ANP/RTR/BLOOMBERG) - Verschillende investeerders hebben topman Elon Musk en zijn bedrijf Tesla aangeklaagd. Aanleiding is een tweet van afgelopen week waarin Musk zegt te overwegen om Tesla van de beurs te halen bij een koers van 420 dollar per aandeel. Het bericht leidde tot flinke commotie op de beurs in New York, waar de koers van het aandeel Tesla omhoog schoot.

De eisers noemen de tweets van Musk vals en misleidend en een 'kernaanval' bedoeld om shortsellers (mensen die speculeren op koersdalingen) uit te schakelen. Ook zeggen ze dat de uitlatingen van Musk de prijs van het aandeel Tesla kunstmatig hebben opgestuwd en dat hij daarmee de federale beurswetten heeft overtreden.

Twee derde van de koerswinst is intussen alweer verdampt, nadat de beurswaakhond SEC een onderzoek had aangekondigd.

De marktwaarde van de maker van elektrische auto's ligt momenteel boven de 60 miljard dollar (52 miljard euro). Het aandeel Tesla sloot vrijdag ruim 3 dollar hoger op 355,49 dollar.