Verlies voor winkelketen J.C. Penney

PLANO (AFN/BLOOMBERG) - Winkelketen J.C. Penney heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met een verlies van 62 miljoen dollar. Dat bleek uit de cijfers die het Amerikaanse bedrijf publiceerde. Het bedrijf deed onder meer een afschrijving op de inventaris van 127 winkels waarvan het eerder de deuren sloot. Dat drukte de winst per aandeel.

Verder bleek dat de omzet van het winkelbedrijf 1,5 procent hoger was uitgevallen op 3 miljard dollar. De vergelijkbare omzet van de winkels van J.C. Penney daalde met 1,3 procent. Topman Marvin Ellison erkende dat winkelbedrijven in de VS kampen met moeilijke marktomstandigheden. Het bedrijf handhaafde de verwachtingen voor het hele jaar. Daarbij voorziet het een vergelijkbare omzet die nagenoeg stabiel zal zijn ten opzichte van 2016.

Net als branchegenoten Macy's en Kohl's die een dag eerder de boeken openden, lijken beleggers niet onder de indruk van de resultaten. Macy's en Kohl's leverden donderdag fors aan beurswaarde in. Dat scenario lijkt nu ook bij J.C. Penney in de maak.