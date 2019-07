Trump: China stelt teleur met landbouwaankopen

Hopelijk gaan mensen in Europa beseffen dat hun pensioentje minder worden, dankzij Trump.



Kwestie van tijd, totdat Europa gaat beseffen om niet langer meer de Amerikanen te spekken en Am. produkten te kopen met woekerprijzen.



Tijd voor Europa om rijk te worden.



Als Amerika met 350 mio inwoners rijk is geworden, dan kan Europa het veel beter doen met 700 mio inwoners.



Wij staan nog ver achter China, Amerika..



Hopelijk worden de mensen wakker. Dus laat maar komen, de verlaging op pensioenen want dan gaan mensen pas klagen.