ECB in brede overeenstemming over stimulering

quote: Jopie1962 schreef op 11 jul 2019 om 15:54:

"Ook de Amerikaanse centrale bank lijkt steeds meer open te staan voor een eventuele renteverlaging."



Dat is een heel ander feestje, daar staan de rentes nog bóven nul.

Hoe kunnen inderdaad onze EU dictators min of meer zeggen, what trump kan, kunnen wij ook.De VS rente staat op 2.25 tot 2.5 % , de E.U al op0.4 % , de koek is op je kunt niet door blijven gaan.De E.U. moet gesplitst worden in minstens 2 parts , willen we overleven