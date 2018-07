'Nieuwe topman Sif goed nieuws'

Gepubliceerd op | Views: 182

AMSTERDAM (AFN) - De nominatie van Fred van Beers als nieuwe topman van funderingsspecialist Sif is goed nieuws. Dat schrijven analisten van ING in een rapport over het bedrijf. Zeker nu Sif een relatief moeilijke periode doorgaat, kan het bedrijf bogen op de nodige ervaring van de beoogde bestuursvoorzitter.

ING wijst op de ervaringen van Van Beers bij andere bedrijven. Hij was eerder onder meer de baas van de Duitse scheepswerf Blohm & Voss in Hamburg. Hij wordt bij Sif, mits aandeelhouders akkoord gaan, de opvolger van Jan Bruggenthijs die in mei om persoonlijke redenen aftrad.

Bij Sif valt momenteel met name de orderinstroom tegen. Dit terwijl de outlook voor de markt voor offshore windmolens op de middellange termijn redelijk positief is. Volgens ING zullen klanten op termijn over de brug moeten komen. Op dat moment zullen ook de prijzen gaan aantrekken voor funderingsbedrijven als Sif, aldus ING. De bank verwacht dat er op korte termijn meer bestellingen binnen zullen komen. Dat zal de koers van het aandeel goed doen, zo is de verwachting.

ING handhaafde zijn koopadvies op Sif met een koersdoel van 20,25 euro. Het aandeel Sif stond woensdag omstreeks 09.45 uur 4,2 procent hoger op 17,78 euro.