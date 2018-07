PageGroup boekt recordwinst ondanks brexit

Gepubliceerd op | Views: 143 | Onderwerpen: Brexit

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse detacheerder PageGroup heeft het tweede kwartaal van het jaar afgesloten met een recordwinst. Het bedrijf denkt dat de prestaties dit jaar beter zullen zijn dan in doorsnee door kenners wordt voorzien. Brexitperikelen hebben wel een remmend effect.

PageGroup sloot de meetperiode af met een winst voor belastingen van 208 miljoen pond (235 miljoen euro). Deze lag daarmee 16 procent hoger dan een jaar eerder. Daarbij worden wisselkoerseffecten wel buiten beschouwing gelaten.

Vooral buiten de eigen landsgrenzen verbeterde PageGroup de resultaten. Zo was in Duitsland sprake van een kwart meer opbrengsten, terwijl in Frankrijk de brutowinst 15 procent hoger uitviel. In Azië verbeterde het resultaat met 18 procent.

De onzekerheid in het Verenigd Koninkrijk vanwege de brexit zorgden op de thuismarkt voor een daling van de brutowinst met bijna 2 procent. De Britse markt is goed voor circa een vijfde van de totale opbrengsten van het bedrijf.