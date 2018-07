Werknemers zoutfabriek Akzo staken

Gepubliceerd op | Views: 731

HENGELO (AFN) - Het personeel van de zoutfabriek van AkzoNobel in Hengelo staakt woensdag. Zo'n 35 van de 390 personeelsleden staken momenteel volgens het verf- en chemiebedrijf en daardoor is de productie gehinderd. Bij Akzo wordt veelal in ploegendienst gewerkt. Daardoor zijn nooit alle werknemers tegelijk aan het werk.

Dinsdag waren er al 24-uursstakingen bij een verffabriek in Sassenheim en een coatingfabriek in Wapenveld. Inzet is een nieuwe cao en een bijstorting voor het pensioenfonds.

Volgens FNV-bestuurder Erik de Vries gaan de stakingen ook na de actie in Hengelo door. ,,We nemen donderdag even een pauze om te bepalen wat onze volgende stap wordt, maar er zijn al plannen voor stakingen in onder meer Rotterdam en Delfzijl'', aldus De Vries.

Ingepraat

AkzoNobel en de vakbonden FNV en CNV zitten later op de dag nog informeel om de tafel. Formele gesprekken staan nog niet gepland. Akzo geeft aan dat wel te willen. ,,We hebben ons cao-bod nooit kunnen bespreken'', zegt een woordvoerder.

Ondertussen doet Akzo er volgens De Vries van alles aan om stakingen te voorkomen. ,,Er is op personeel ingepraat om niet te gaan staken, soms zelfs op een intimiderende manier.'' Akzo ontkent dat. ,,Staken is een recht. Maar tegelijkertijd is veiligheid ook belangrijk. Bij chemische fabrieken moeten we weten hoe we de productie veilig kunnen afschalen.''

Vanwege de staking heeft de onderneming een open dag en festiviteiten in verband met 100 jaar zoutwinning zaterdag afgezegd. ,,Dat vinden we niet gepast.''