@sodemwin: kunt u Nederlands schrijven? Uw stukje is niet te lezen en onbegrijpelijk.



"een klein stukje landbouwgrond (waarde 5000 euro niet willen verkopen voor 20000 euro)"



Dat lijkt mij een erg goede aanbieding, 15000 euro winst (dat is 300%) voor de verkoper! En dan nog klagen dat het te weinig is?