Nieuwe kapitaalinjectie voor Lavide

Lavide op zwarte lijst bij GGD Amsterdam



(ABM FN-Dow Jones) De GGD Amsterdam heeft de gemeentes Amsterdam en Diemen geadviseerd zich per direct uit te schrijven voor twee gastoudergezinnen van Lavide. Dit schreef De Telegraaf woensdagavond laat.



Uit twee recente inspectierapporten van de GGD Amsterdam bleek dat de samengevoegde gastouderbureaus niet ingeschreven zijn bij het Landelijk Register Kinderopvang.



Hiermee zou momenteel de opvang van ongeveer 250 kinderen door circa 70 gastouders zonder al de benodigde vergunningen plaatsvinden.



Het gaat om de bureaus MIAvoorgezinnen en MijnGastouderopvang die volgens de GGD Amsterdam sinds februari van dit jaar zijn samengevoegd.



In januari van dit jaar maakte Lavide de overnames van MIAvoorgezinnen en MijnGastouderopvang bekend. Die zouden in februari plaatsvinden, waarna de integratie een maand later zou worden afgerond. Vorige week kondigde Lavide echter opeens aan dat de overdracht nog steeds niet was voltooid.



De toezichthouder constateert volgens de krant in zijn rapporten dat de oude gastouderbureaus niet meer worden geëxploiteerd en activiteiten en contracten zijn overgenomen door het dochterbedrijf van Lavide. "Gelet op de ernst van de situatie", adviseert de toezichthouder de overgenomen gastouderbureaus "onverwijld uit te schrijven".



De gemeentes nemen de zaak volgens de krant hoog op en zetten samen momenteel de juridische aspecten op een rij. Amsterdam zegt op zeer korte termijn in gesprek te gaan met MijnGastouderopvang om vast te stellen of het bedrijf nog actief is. Mocht de gemeente het met de GGD eens zijn, dan hebben ouders en gastouders volgens een woordvoerder van de stad vier maanden om een nieuw gastouderbureau te regelen. Het is volgens de woordvoerder aan het openbaar ministerie om te bepalen of Lavide in dat geval zal worden vervolgd voor het exploiteren van een gastouderopvangbureau zonder vergunning.