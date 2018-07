Trump....



De schlemiel van de eeuw.



Amerika praat over "legitieme zorgen"..



Dus je mag zomaar een land binnenvallen, dreigen met oorlog of gewoon import heffen.



Zo ga je met andere landen om.

De arrogantie ten top.

Trump moet zorgen dan zijn binnenlandse besteding wordt aangepakt ipv de leveranciers te straffen.



Hopelijk komt china met 200 miljard en plus en kunnen we de Amerikanen naar afvalputje brengen. Ze stoppen met opkopen van Amerikaanse bonds en dan is het echt een nachtmerrie.



Het is goed dat de Amerikanen worden terug gefloten want legitiem is het niet.