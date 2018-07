Italiaanse verzekeraar in kantorenfonds ASR

Gepubliceerd op | Views: 337 | Onderwerpen: ASR, Italië, verzekeringen

UTRECHT (AFN) - Een Italiaanse verzekeraar is toegetreden als participant in het ASR Dutch Mobility Office Fund. De investering in het kantorenfonds bedraagt circa 30 miljoen euro, aldus de verzekeraar woensdag in een verklaring. Hiermee komt het totaal extern geplaatste kapitaal van het fonds op circa 180 miljoen euro.

De naam van de Italiaanse verzekeraar is niet gegeven. De overige deelnemers in het fonds zijn, naast ASR, onder meer Sumitomo Mitsui Banking Corporation en Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel.