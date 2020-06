Wisselingen in top van OCI

Gepubliceerd op | Views: 208

AMSTERDAM (AFN) - Topman Nassef Sawiris van kunstmestproducent OCI wisselt van functie in de top van het in Amsterdam genoteerde bedrijf. Hij gaat de rol van voorzitter vervullen en wordt als topman opgevolgd door Achmed El-Hoshy, de huidige operationeel directeur van OCI. Verder zal Hassan Badrawi toezicht gaan houden op fusie- en overname-activiteiten naast zijn huidige rol als financieel directeur.

Sawiris zegt zich in zijn nieuwe rol beter op de strategie van OCI te kunnen gaan richten. Zijn opvolger El Hoshy is al meer dan tien jaar bij OCI in dienst. Hij is onder meer verantwoordelijk voor de uitbreiding van OCI in de Verenigde Staten. Michael Bennett, de huidige voorzitter van OCI, zal de rol van niet-uitvoerend vice-voorzitter op zich nemen.

Verder maakte OCI bekend dat Bart Voet in het derde kwartaal van dit jaar aan de slag gaat bij OCI. Voet werkte voorheen 27 jaar bij Shell, waar hij verschillende managementfuncties bekleedde.