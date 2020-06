Virusvrees slaat keihard toe op Wall Street

quote: Patjepeeër schreef op 11 juni 2020 22:17:

Wat een onzin. Wekenlang stegen de beurzen zogenaamd op hoop dat het virus op zn retour was en nu opeens is er weer vrees voor een 2e golf. Yeah right..

Sinds enkele dagen is al op CNBC te lezen dat in Texas de ziekenhuis opnames met COVID toenemen, nu is dit in meer recent geopende staten aan de gang. Iemand die de markt volgt had dit allemaal kunnen weten.Verhaal van Powell boort v-herstel de grond in, herstel op de lange baan geschoven. Dit gaat nog veel lager en dat kan best wel lang duren, maar het gaat lager, dan ben ik van overtuigd.Als een index kan dalen van 632 naar 389 in notimeAls een index kan stijgen van 389 naar 570 in notimeDan moet je nergens meer van opkijken, maar FOMO en GREED op 0 zetten, en nadenken bij je moves.