'Opening horeca drukt omzetpiek supermarkten'

Gepubliceerd op | Views: 416 | Onderwerpen: levensmiddelen

DIEMEN (AFN) - De omzet van supermarkten lag vorige week nog duidelijk hoger dan een jaar eerder, maar die groei was minder spectaculair dan in eerdere weken. Dat constateren marktonderzoekers Nielsen en IRI. De onderzoekers gaan ervan uit dat de opening van de horeca sinds 1 juni meespeelt in de mindere groei.

De omzet steeg vorige week met 8,4 procent, stelt Nielsen. In de vier voorafgaande weken was er volgens de marktonderzoeker nog sprake van groei met dubbelcijferige percentages.

IRI kwam met vergelijkbare cijfers. Mogelijk speelt mee dat mensen ook weer buiten de deur zijn gaan eten en drinken. Maar de onderzoekers geven aan dat ook het minder lekkere weer een rol kan hebben gespeeld. Daarnaast was het vorige week maandag Tweede Pinksterdag. Dan hanteren winkels vaak aangepaste openingstijden wat tevens kan hebben bijgedragen aan de omzetdaling.

De sluiting van cafés en restaurants vanwege het coronavirus zorgde voorheen voor de veel hogere verkoopcijfers bij grootgrutters. Doordat eten buitenshuis amper mogelijk was, sloegen consumenten meer eten en drinken in bij de supermarkten. Nu de horeca voorzichtig weer de deuren opent is dat effect minder.